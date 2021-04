Desmantelado esquema de tráfico de droga em aviões entre Brasil e Portugal

JN/Agências Hoje às 08:42 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Federal do Brasil desarticulou, na segunda-feira, um esquema de transporte de drogas em aviões privados, após a apreensão, em outubro de 2020, de um avião executivo brasileiro com 175 quilos de cocaína no aeroporto de Lisboa.

Em comunicado, a Polícia Federal informou que desencadeou na manhã de segunda-feira a Operação "Flight Level", visando combater os crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e branqueamento de capitais. Nesse sentido, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, 20 mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias de 29 pessoas, apreensão de 15 veículos, cinco imóveis e oito aeronaves, além da suspensão das atividades de seis empresas. A operação envolveu 90 agentes federais em cinco cidades brasileiras.

"As investigações tiveram início em outubro de 2020, após a apreensão, no Aeroporto Internacional de Lisboa/Portugal, de um avião executivo brasileiro, que teria partido de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nele eram transportados 175 quilos de cocaína", indicou a autoridade, no comunicado. A Polícia Federal identificou que, para a realização desse transporte da droga, teria havido a participação dos sócios e operadores desse avião, num esquema de transporte de drogas feito através de aeronaves privadas. "Foi possível ainda identificar que a organização teria utilizado 'laranjas' e 'fantasmas' [também conhecidos como 'testas de ferro'] para ocultação dos bens auferidos com a atividade criminosa".

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, branqueamento de capitais e organização criminosa, podendo cumprir até 33 anos de prisão, se condenados. Apenas com a apreensão dos veículos, das aeronaves e imóveis, a Polícia Federal estima um prejuízo de aproximadamente 30 milhões de reais (4,40 milhões de euros) ao crime organizado.

Apesar de não ter produção própria de cocaína, o Brasil é um dos principais pontos de passagem da droga proveniente de outros países da América Latina, com destino à Europa, e Portugal tem-se tornado numa das portas de embarque de estupefacientes para o continente europeu.

Polémica apreensão em fevereiro

A Polícia Judiciária portuguesa e a Polícia Federal brasileira estavam alertadas, desde o início da pandemia, para a possibilidade de o tráfico de cocaína entre os dois países recorrer a jatos particulares, revelou à Lusa fonte policial. As Polícias já se tinham apercebido que, com a diminuição de voos regulares entre os dois países, o "modus operandi" de traficar cocaína entre o Brasil e Portugal se tinha alterado com os traficantes a utilizarem outros meios, nomeadamente o recurso a jatos fretados a companhias privadas. Exemplo disso foi a polémica apreensão, em fevereiro último, na cidade brasileira de Salvador, de 500 quilos de cocaína com destino a Portugal, escondidos num avião particular da empresa portuguesa OMNI Aviação e Tecnologia, onde seguia o antigo presidente do Boavista João Loureiro.

PUB