Despista-se ao fugir da PSP depois de assaltar casa

Um jovem de 20 anos foi detido por suspeita de furto em residência e condução perigosa no Porto. Ainda tentou fugir à polícia, mas acabou por se despistar pouco depois.

Na madrugada de segunda-feira, durante uma operação de fiscalização rodoviária na Rua Pedro Olaio, em Lordelo do Ouro, elementos da PSP aperceberam-se de que um veículo seguia a grande velocidade. Os polícias deram ordem de paragem, mas o condutor ignorou-a e colocou-se em fuga.

Na tentativa de escapar às autoridades, desobedeceu a regras e sinais de trânsito, sem tomar as devidas precauções de segurança rodoviária. Acabaria por se despistar pouco depois na Rua de Serralves, tendo sido intercetado pelos polícias que o perseguiam.

No decurso de diligência policiais, verificou-se que o desempregado de 20 anos e residente no Porto não possuía carta de condução e tinha em sua posse uma máquina de filmar, relógios e dinheiro, ao que tudo indica furtados momentos antes do interior de uma residência na rua de Martin Moniz, em Aldoar.

O detido vai ser apresentado às autoridades judiciárias para a aplicação das adequadas medidas de coação.