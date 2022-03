Despistou-se no Porto com carro furtado e embateu em diversas viaturas

R.P. Hoje às 15:50 Facebook

Um homem, com 34 anos, foi detido pela PSP, no Bairro de Francos, no Porto, após se ter despistado com um carro furtado e embatido em diversas viaturas estacionadas. Tentou fugir a pé, mas foi intercetado pelos agentes.

Agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC) viram o indivíduo, na terça-feira, cerca das 22 horas, circulando num automóvel que constava para apreender por ter sido furtado, no mesmo dia, em Rio Tinto, Gondomar.

O homem, que não tem carta de condução, despistou-se e embateu em diversas viaturas que ali se encontravam estacionadas." Perante a presença policial tentou colocar-se em fuga apeada, não logrando o intento, pelo que veio a ser prontamente intercetado e imobilizado", refere a PSP.

De salientar ainda que o detido está referenciado pela prática de diversos ilícitos criminais e foi notificado para comparecer junto das autoridades judiciárias.