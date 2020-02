Detida em Braga falsa psiquiatra que burlava doentes há dois anos

Luís Moreira Hoje às 07:38 Facebook

Intitulava-se diretora do Departamento de Psiquiatria do Hospital de Braga. PJ apanhou-a a atender três pacientes. Embolsou 44 mil euros só com um doente.

Praticava psiquiatria sem ser médica, intitulando-se mesmo diretora do Departamento de Psiquiatria do Hospital de Braga. Ana Cristina Póvoa Pereira, 38 anos, com consultório na Rua Mário de Almeida, 62, em São Vicente, Braga, foi detida pela Polícia Judiciária. Interrogada na quinta-feira por um juiz, foi libertada mediante caução de 10 mil euros, obrigação de apresentações periódicas na PSP e proibição de se encontrar com os seus "doentes".

Quando a deteve, no "consultório" onde tem também a residência, a PJ deparou-se com três pessoas: uma em plena "consulta" e outras duas à espera, com consulta marcada. No gabinete, além de 3700 euros em dinheiro - que lhe foram apreendidos - tinha medicamentos para doenças do foro psiquiátrico e psicológico - incluindo produtos naturais de ervanárias -, uma estante recheada de livros e enciclopédias médicas e cartazes na parede, também do foro clínico.