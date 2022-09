Detida mulher de alemão suspeito de duplo homicídio no Pico

JN Hoje às 12:27 Facebook

A mulher do cidadão alemão suspeito de ter assassinado dois homens foi também detida, anunciou esta manhã a Polícia Judiciária.

"A investigação desenvolvida permitiu alcançar relevantes elementos probatórios de que os crimes de homicídio foram praticados junto da propriedade do referido casal, com recurso a arma de fogo, com subsequente ocultação e destruição dos corpos através de carbonização", avança a PJ através de comunicado.

A detida, com 53 anos de idade, será apresentada às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das adequadas medidas de coação.

A PJ explica que a detenção, ocorrida esta manhã, decorreu no âmbito do Inquérito por crimes de homicídio, profanação de cadáver e de detenção de arma proibida, no qual o marido, também alemão, de 60 anos, fora anteriormente detido e submetido à medida de coação de prisão preventiva.

"Importa sublinhar a estreita colaboração prestada pela Polícia de Segurança Pública na Ilha do Pico, que foi relevante para o esclarecimento dos factos", acrescenta o comunicado.