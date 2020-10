Detida mulher no aeroporto de Ponta Delgada com 12 quilos de pólen de haxixe

JN/Agências Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 54 anos foi detida no aeroporto João Paulo ​​​​​​​II, da cidade de Ponta Delgada, nos Açores, com 12 quilos de pólen de haxixe na bagagem, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, a detenção da mulher, que teve a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR), através da sua Secção Cinotécnica", ocorreu "no contexto de uma ação policial de combate ao tráfico de estupefacientes, por via aérea, que decorreu no aeroporto João Paulo II, da cidade de Ponta Delgada", na ilha de São Miguel.

"No desenvolvimento das diligências foram encontrados 12 quilos de pólen de haxixe na bagagem da arguida", indicou a PJ, informando que foi igualmente "apreendida uma embalagem contendo 154 gramas de cocaína, no âmbito da subsequente busca realizada no domicílio da visada".

A detida, de 54 anos, "desempregada e sem antecedentes criminais", foi presente a primeiro interrogatório judicial, "tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", adianta o comunicado da PJ.