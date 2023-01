Detida pela GNR quando agredia familiar na rua

JN Hoje às 10:01 Facebook

A GNR deteve uma mulher, com 43 anos, por violência doméstica, no concelho de Vila Nova de Foz Côa. A suspeita estava a agredir, na rua, uma jovem sua familiar, com 18 anos.

No âmbito de uma denúncia a dar conta de um pedido de ajuda numa das ruas da localidade, os militares "deslocaram-se rapidamente para o local, onde presenciaram a suspeita a agredir fisicamente e a proferir injúrias à vítima, sua familiar coabitante de 18 anos, motivo pelo qual foi detida em flagrante", refere a GNR, em comunicado .

A detida foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Vila Nova de Foz Côa, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de não permanecer na residência e proibição de se aproximar da vítima, controlada por pulseira eletrónica, assim como obrigação de não adquirir, não usar e entregar de forma imediata, armas e munições.