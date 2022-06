Detida por conduzir sem carta e danificar quatro carros estacionados

O Ministério Público do Tribunal de Braga abriu esta terça-feira um inquérito-crime para averiguar as condições em que uma mulher, de 40 anos, que guiava sem carta de condução na Praça do Bocage, em São Víctor, Braga, embateu e danificou quatro carros, na segunda-feira.

A condutora foi ouvida por um magistrado e constituída arguida por suspeita da prática dos crimes de condução sem habilitação legal e desobediência, por se ter recusado a fazer o teste de álcool.

A detenção foi feita por uma patrulha da Polícia Municipal, em ação de fiscalização naquela praça, depois de perceber que o carro seguia aos ziguezagues. A mulher tentou escapar e acabou por embater em várias viaturas estacionadas na zona, junto à chamada Torre Europa.

De referir que seguia com os três filhos no carro, sendo que um deles, ferido ligeiro, recebeu tratamento hospitalar.

A PSP foi, entretanto, chamada ao local e deteve a mulher. As crianças foram entregues a amigos da condutora, que se comprometeram a cuidar delas.