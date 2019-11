Detida por tentar extorquir 100 mil euros

Carlos Rui Abreu Hoje às 12:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 60 anos, de Celorico de Basto, foi detida pela GNR na noite de segunda-feira por tentar extorquir 100 mil euros a uma outra senhora.

A detida andou, de forma anónima, a enviar cartas a uma outra senhora da freguesia de Agilde, Celorico de Basto, com ameaças sérias à sua vida e dos familiares mais próximos. Em troca de "paz" exigia 100 mil euros.

Acertaram por carta um encontro para a entrega do dinheiro, na segunda-feira à hora do jantar, mas na hora e local marcado estavam militares do posto de Celorico de Basto da GNR e do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Fafe. A mulher acabou manietada e detida pelos militares.

Pelo que o JN apurou as mulheres conheciam-se mas sendo as ameaças feitas através de cartas anónimas nunca a vítima desconfiou e andou aterrorizada durante semanas.

A mulher de 60 anos, residente em Celorico de Basto, foi presente ao Tribunal local para primeiro interrogatório.