Detidas 13 pessoas por tráfico de droga em discotecas do Algarve e Lisboa

A PSP de Portimão deteve 13 pessoas e constituiu 14 arguidos por tráfico de droga e posse de arma proibida. Os arguidos são suspeitos de venda de estupefacientes em festivais e locais de diversão noturna.

A operação decorreu, segunda-feira, em Portimão, Lagos e Olhão e também na área Metropolitana de Lisboa. Resulta de uma investigação que durou cerca de um ano e foi desenvolvida pela Esquadra de Investigação Criminal de Portimão em colaboração com a Brigada de Investigação Criminal da PSP de Lagos.

Em comunicado, a PSP refere que "foram carreados diversos elementos de prova, que sustentam que os suspeitos se dedicam à prática desta tipologia criminal de forma reiterada, especialmente na modalidade de venda direta ao consumidor, incluindo a venda em contexto de atividade de diversão noturna e aquando da realização de festivais, na zona do Algarve".

Mais de quatro quilos de produto estupefaciente foram apreendidos, "nomeadamente 6775 doses de ecstasy, 5868 doses de haxixe, 1809 doses de cocaína, 512 doses de liamba, 425 doses de heroína, diverso material de pesagem, acondicionamento e corte de produto estupefaciente, 28602,70 euros, quatro armas de fogo e 185 munições."

Durante a operação, que durou cerca de 20 horas, foram cumpridos 32 mandados de busca nos concelhos de Portimão, Lagos e Olhão e na área Metropolitana de Lisboa, incluindo 25 mandados de busca domiciliária. A operação teve o apoio de diferentes valências da PSP, "nomeadamente da estrutura de Investigação Criminal do Comando Distrital de Faro, Equipas de Intervenção Rápida, Corpo de Intervenção da Unidade Especial de Polícia, Comando Metropolitano de Lisboa e, ainda, com a colaboração do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana.

Os detidos são 11 homens e duas mulheres entre os 21 e os 66 anos de idade. Entre os suspeitos há uma mulher grávida. Serão presentes perante ao tribunal de Portimão esta terça-feira para aplicação das medidas de coação.