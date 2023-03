Detidas duas adolescentes que arrombavam e furtavam residências

JN Hoje às 12:37 Facebook

A PSP do Porto deteve duas raparigas de 16 anos, ambas sem morada fixa em território nacional por furto qualificado em residências, às quais acediam através do arrombamento.

A detenção das suspeitas ocorreu ao início da tarde de ontem, quinta-feira, na Praça da República. Os polícias da Divisão da Investigação Criminal intercetaram as raparigas na posse de vários artigos de marroquinaria e de um conjunto de ferramentas usadas para a consumação de ilícitos criminais, nomeadamente através do arrombamento das portas de acesso às habitações.

As mulheres estavam referenciadas pela PSP porque, momentos antes, tinham tentado arrombar a fechadura da porta de uma habitação na rua da Almada, no centro da cidade do Porto. O proprietário deslocou-se ao departamento policial e formalizou a respetiva queixa.

As detidas vão ser apresentadas junto das Autoridades Judiciárias, para aplicação das competentes medidas de coação.