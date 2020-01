Detido a conduzir sem carta depois de responder em tribunal por condução sem carta

Rogério Matos Hoje às 21:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 30 anos foi detido, esta segunda-feira, por conduzir sem carta horas depois de sair do Tribunal do Seixal, onde se apresentou para responder pelo mesmo crime.

Na sext- feira, durante uma ação de patrulhamento pelos militares da GNR do Posto de Fernão Ferro, o homem foi detido por condução sem habilitação legal. Foi notificado para ser presente a tribunal na segunda-feira, onde ao que foi possível apurar junto de fonte da força de segurança, se deslocou na mesma viatura, embora não seja certo que a conduziu.

Horas depois e já em liberdade, na sequência de nova ação de patrulha em Fernão Ferro, foi novamente detido por condução sem habilitação legal e notificado para se apresentar esta terça-feira a tribunal. Até ao momento, não foi possível apurar as medidas aplicadas ao arguido no âmbito dos dois processos sumários a que foi sujeito no Tribunal do Seixal.