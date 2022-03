Detido a filmar mulheres nas festas da Póvoa de Lanhoso

A GNR da Póvoa de Lanhoso deteve um homem de 64 anos, pelo crime de importunação sexual, no sábado, dia 19 de março.

Durante o policiamento das festividades de São José, os militares da Guarda foram alertados para a presença de um homem que estava a filmar as jovens do sexo feminino. As diligências dos militares da GNR permitiram detetar o suspeito e apreender o telemóvel usado na prática do crime. Segundo informa a GNR, em comunicado, "o suspeito aproveitava-se da grande aglomeração de pessoas, para proceder à gravação de vídeos das jovens, sem o seu consentimento".

O homem foi detido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso.