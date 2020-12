Detido a roubar combustível na empresa onde trabalha em Fafe

Carlos Rui Abreu Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 39 anos foi detido, esta quinta-feira, por suspeita do roubo de combustível.

A GNR recebeu uma denúncia de furto de combustível numa empresa de transportes, na freguesia de Medelo, Fafe, e, quando chegou ao local, "deteve o suspeito, funcionário da empresa, quando saía do interior do estaleiro na posse de dois bidões com gasóleo furtado", informou a Guarda.

No decorrer da ação, foi apreendida uma mangueira, uma máquina de calor e 40 litros de gasóleo furtado, que foram restituídos ao proprietário. O detido foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Fafe.