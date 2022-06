Detido com cocaína em sacos de café no aeroporto de Lisboa

JN Hoje às 13:56 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, no aeroporto de Lisboa, um homem de 35 anos, estrangeiro, suspeito de integrar uma rede que se dedica ao tráfico de cocaína para a Europa através da via aérea.

De acordo com comunicado da PJ, o detido seguia com uma mala de viagem, dentro da qual transportava três embalagens de café, de 2,5 quilogramas, contendo, no interior, cocaína. O pó transportado tinha "todas as características semelhantes ao café, incluindo o respetivo odor", mas, na sequência de exames periciais por parte do Laboratório de Polícia Científica, veio a apurar-se a natureza da substância.

"Este método de dissimulação da cocaína, que foi identificado pela primeira vez a nível mundial há cerca de três anos pela Polícia Judiciária, torna extremamente difícil a identificação do estupefaciente uma vez que os testes rápidos, normalmente utilizados no terreno pelas autoridades policiais, não se revelam eficazes", pode ler-se.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, ficando a aguardar o processo em prisão preventiva.