Detido após disparar tiros para o ar e ameaçar de morte mulher em Leiria

JN/Agências Hoje às 20:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR de Leiria deteve em flagrante delito um homem de 69 anos suspeito de violência doméstica, quando efetuava disparos para o ar e ameaçava de morte a mulher, anunciou o Comando Territorial de Leiria.

Segundo uma nota de imprensa, na sequência de uma denúncia de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e "apuraram que o suspeito, após uma situação de ciúmes, proferiu ameaças de morte contra a vítima, sua esposa de 69 anos, enquanto empunhava uma arma de ar comprimido e efetuava disparos para o ar".

Na sequência das diligências realizadas e na presença dos militares, o suspeito proferiu novamente ameaças de morte contra a vítima, motivo que levou à sua detenção em flagrante.

No decorrer da ação, que ocorreu no sábado, a GNR apurou que o casal mantinha uma relação há cerca de 50 anos e que, durante esse tempo, o suspeito, de forma gradual, foi aumentando a sua agressividade, bem como as injúrias e ameaças contra a vítima.

Da intervenção dos militares foi apreendida uma arma de ar comprimido e uma caixa de munições.

Até ao momento não são conhecidas as medidas de coação aplicadas ao suspeito.