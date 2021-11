Detido após dois assaltos com faca a farmácias na Moita 

Rogério Matos Hoje às 15:02 Facebook

Em dois meses, duas farmácias foram assaltadas na Baixa da Banheira por um suspeito que ameaçava as funcionárias com uma faca e fugia com o dinheiro. O último assalto deu-se na quinta-feira e, poucos dias depois, o suspeito foi detido.

O arguido terá ainda tentado, embora sem sucesso, num outro estabelecimento comercial da Baixa da Banheira e também com recurso a uma faca, constranger uma funcionária à entrega de dinheiro.

Os assaltos às farmácias ocorreram a 1 de outubro e no passado dia 25 de novembro. Nos dois assaltos, o suspeito ameaçou as funcionárias com uma faca e fugiu com o dinheiro. No total, conseguiu apropriar-se de 290 euros.

O suspeito foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva. Em causa os perigos para a ordem e tranquilidade públicas e de continuação da atividade criminosa, bem como os antecedentes criminais de roubo e furto qualificado.