Detido após tentar atropelar a mulher duas vezes

Um homem de 64 anos foi detido por suspeita de violência doméstica em Amarante. Maus tratos duravam há dez anos e recentemente terá tentado atropelar a mulher, de 64 anos, por duas vezes.

Nos últimos dez anos, o homem, "com personalidade impulsiva e violenta potenciada pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas", terá exercido violência física e verbal sobre a sua mulher, com quem está casado há 41 anos, apurou uma investigação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel da GNR.

O homem chegou a ameaçar de morte a mulher com recurso a uma faca, um machado e até uma foice .Em 2018, na sequência dos comportamentos violentos e das ameaças, a vítima apresentou queixa junto das autoridades. Porém, nos últimos tempos, o suspeito voltou a a reincidir nestes comportamentos, "levando a vítima a recear pela própria vida após uma dupla tentativa de atropelamento", explica a GNR em comunicado.

O homem foi detido e durante a ação policial foi realizada uma busca domiciliária tendo sido apreendida uma faca, um machado e uma foice, que foram utilizados para ameaçar de morte a vítima.

O detido foi apresentado a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência da vítima e proibição de contactos com a vítima por qualquer forma ou meio, controlado por pulseira eletrónica.