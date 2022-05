Detido após tentar esfaquear agente da PSP em Coimbra

Reis Pinto Hoje às 16:34 Facebook

A PSP deteve, em Coimbra, um homem que tentou esfaquear um agente. Só o escudo que o polícia usava impediu a agressão. O suspeito saiu em liberdade após ser ouvido em Tribunal.

A detenção do indivíduo, com 46 anos, divulgada esta quarta-feira pela PSP, ocorreu no domingo, cerca das 22.45 horas, na zona das Lajes quando a Polícia foi chamada a intervir numa desavença familiar.

"No local, o homem, que se encontrava na rua bastante exaltado, injuriou e ameaçou os polícias e tentou por várias vezes agredir um com uma faca de cozinha com 18 cm de lâmina, atingindo um escudo de ordem pública que o agente usava como proteção, o que evitou que o mesmo fosse ferido", revelou, em comunicado a PSP.

Foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e ficou obrigado a quatro apresentações semanais num Órgão de Policia Criminal (OPC).