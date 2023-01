Detido assaltante de bomba de gasolina na Trofa

R.P. Hoje às 17:25 Facebook

A GNR deteve um homem, com 28 anos, suspeito de ter assaltado, sob ameaça de arma branca, um posto de abastecimento de combustíveis, na Trofa.

A detenção foi concretizada por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santo Tirso, na passada terça-feira, no mesmo dia em que o homem assaltara o posto de abastecimento de combustíveis.

Após a denúncia do roubo os militares realizaram diligências que permitiram localizar e deter o suspeito em Santo Tirso. No seguimento da ação policial foi possível apreender uma viatura e diversas ferramentas que terão sido utilizadas no assalto.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos.