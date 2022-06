Detido assaltante de supermercados em Almada

A PSP de Almada deteve um homem que assaltou dois supermercados na cidade com ameaça de uma arma falsa no bolso do casaco. Os roubos ocorreram em março e agora mais recentemente, em junho. Ficou em prisão preventiva após ser presente ao Tribunal de Almada.

O suspeito, em momentos distintos, entrou em dois estabelecimentos comerciais, e mediante exibição de um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, conseguiu retirar das caixas registadoras o dinheiro que aí se encontrava: 1.200 euros num caso e 30 euros no outro.

Depois de um desses assaltos, ainda regressou ao supermercado para ameaçar o proprietário. Numa outra situação, o arguido terá partido o vidro de uma residência e, ao ser surpreendido pelo proprietário, agrediu-o.

O homem está indiciado pela prática de dois crimes de roubo, um deles agravado, um crime de ameaça agravada, um crime de coação, na forma tentada, e um crime de ofensa à integridade física.