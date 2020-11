Detido assaltante que agrediu turistas em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 12:31 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve um assaltante que agrediu um casal de turistas com socos e pontapés, enquanto os roubava no momento em que faziam um levantamento numa caixa de multibanco no centro de Braga.

Em colaboração com a PSP de Braga, a PJ revelou esta sexta-feira que além do casal, roubado ao princípio da noite de 11 de outubro, foram assaltadas, em plena luz do dia, funcionárias de uma loja, na Avenida da Liberdade, ao final da tarde de 24 de outubro, levando consigo todo o apuro das caixas registadoras.

O detido, de 25 anos, com cadastro por furtos e roubos, residente no centro de Braga, utilizou uma pistola para consumar os roubos e ao casal a arma de fogo foi usada para desferir um golpe no turista.