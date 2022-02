Detido burlão espanhol que prometeu vender milhões de máscaras FFP2

Alexandre Panda Hoje às 15:50 Facebook

Um homem, de nacionalidade espanhola, procurado na Alemanha por uma burla envolvendo a venda de máscaras FFP2 foi detido pela Polícia Judiciária. Vai ser extraditado.

De acordo com um comunicado da PJ, a detenção do indivíduo ocorreu na zona centro do País, com a colaboração do Destacamento de Trânsito da G.N.R..

O Mandado de Detenção Europeu (MDE) emitido pelas autoridades judiciárias da Alemanha visava o indivíduo, com 49 anos, que tem nacionalidade espanhola e residência em Portugal.

É suspeito de crimes de burla por ter prometido vender seis milhões de máscaras faciais de proteção individual do tipo FFP2 a uma empresa alemã, "fazendo seu o sinal e princípio de pagamento, no valor de milhares de euros, sem entregar a prometida mercadoria", adianta a PJ.

Levado ao Tribunal da Relação de Guimarães ficou a aguardar os ulteriores termos do processo de extradição em prisão preventiva até ser entregue as autoridades alemãs.