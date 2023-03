Detido camionista que agrediu colega na cabeça com serrote

JN Hoje às 10:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 54 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Coimbra por um crime de homicídio na forma tentada em Condeixa-a-Nova. Após uma discussão, agrediu um colega motorista com um serrote de poda na zona da cabeça e pescoço.

O caso ocorreu ao final da tarde de sexta-feira, à porta de um restaurante na localidade de Sangardão. Os dois camionistas "cruzaram-se no estabelecimento comercial e o detido agrediu o ofendido, primeiro com um murro na face, e depois foi buscar um serrote de poda e agrediu o ofendido na cabeça, no pescoço e nos braços", afirmou fonte da PJ de Coimbra, citada pela Lusa.

O homem ficou gravemente ferido, com lesões que puseram em risco a sua vida, e foi conduzido ao Hospital de Coimbra (CHUC), onde foi assistido.

PUB

O agressor foi detido pela Diretoria do Centro da PJ, com a colaboração da GNR de Condeixa-a-Nova. Após ter sido apresentado a primeiro interrogatório judicial, o arguido, de 54 anos, ficou em prisão preventiva.