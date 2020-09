Detido casal por tráfico de droga em Mirandela e na Mealhada

Fernando Pires Hoje às 17:02 Facebook

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Mirandela, informou, esta manhã de segunda-feira, que deteve, no passado sábado, um homem de 31 anos, residente em Mirandela, e uma mulher, de 29, residente na Mealhada, por tráfico de estupefacientes na autoestrada A1, perto do Porto.

Na nota, o Comando Territorial de Bragança dá conta que estas detenções ocorreram no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria desde o final de 2019.

"Os militares da Guarda apuraram que o casal adquiria produto estupefaciente no distrito do Porto e fazia o seu transporte e subsequente revenda na cidade de Mirandela e no concelho da Mealhada, a clientes pré-estabelecidos", adianta o comunicado.

No seguimento das diligências, foram realizadas duas buscas domiciliárias onde foi apreendido diverso material, entre eles mais de 1500 doses de haxixe, 34 comprimidos de ecstasy, sete doses de folhas de canábis, LSD líquido e em gelatina, um computador portátil, uma viatura e cerca de 53 mil euros em numerário, para além de vários produtos e equipamentos para preparação e acondicionamento de estupefaciente.

Os detidos vão ser presentes, esta tarde, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Mirandela, durante esta segunda-feira.

Esta operação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito do Porto, Postos Territoriais de Mirandela e Mealhada, Núcleo de Investigação Criminal de Anadia, Secção de Investigação Criminal de Bragança, Secção Cinotécnica de Bragança e com o apoio da Polícia de Segurança Pública.