Detido casal que abastecia Vale da Amoreira e Quinta do Conde com droga

Rogério Matos Hoje às 14:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal, de 55 e 59 anos, foi detido na Quinta do Conde pela GNR de Setúbal por tráfico de droga. O homem, de 55 anos, ficou em prisão preventiva. Já tinha sido condenado por homicídio e tráfico, tendo cumprido 20 anos de prisão em duas sentenças diferentes. Saiu da cadeia há dois anos e voltou a dedicar-se ao tráfico de droga. A mulher, de 59 anos, ficou com obrigação de apresentações semanais ao posto da sua área de residência.

A investigação que conduziu à detenção do casal durante o dia de sábado foi levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Setúbal e durou cerca de três meses. Os militares apuraram que o casal se dedicava ao tráfico de estupefacientes, fazendo desta prática modo de vida. Na sua casa, foram encontradas as provas do crime: 400 doses de heroína, 280 doses de cocaína, uma balança de precisão e dois mil euros em dinheiro. Os telemóveis e o carro dos suspeitos também foram apreendidos pela GNR.

O casal foi presente ao Tribunal de Setúbal para aplicação de medidas de coação. O homem ficou em prisão preventiva e a mulher foi libertada, com a obrigação de se apresentar semanalmente no posto policial da sua área de residência.