Detido com 30 quilos de canábis em Cabeceiras de Basto

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Fafe, deteve este sábado um homem de 32 anos suspeito do crime de tráfico de estupefacientes, em Cabeceiras de Basto.

Na sequência de uma denúncia anónima "que dava conta de uma viatura com um carregamento de produto estupefaciente, os militares desencadearam uma operação policial que permitiu localizar essa viatura, que foi descarregada de um reboque e recebida pelo suspeito, tendo vindo a apurar-se, posteriormente, ser proveniente de Bilbau, Espanha", informou a GNR em comunicado.

Depois de efetuada a busca ao veículo, foram descobertos "28,9 kg de canábis em folhas e sumidades (liamba) embaladas em vácuo e no interior de caixas de papelão, que dariam para cerca de 11 560 doses individuais". A substância ilícita, o veículo e um telemóvel foram apreendidos.

O detido deverá ser presente esta segunda-feira ao Tribunal de Famalicão.