Detido com arma branca e liamba em acidente rodoviário

Carlos Rui Abreu Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Militares do Posto de Guimarães da GNR detiveram um jovem de 18 anos pelo crime de posse de arma proibida, em Selho São Jorge, Guimarães.

O jovem tinha estado envolvido com a sua mota num pequeno acidente de viação e quando a GNR tomava conta da ocorrência reparou que no compartimento da moto destinado a guardar o capacete estava uma navalha de abertura automática, vulgo "ponta e mola" e uma carteira contendo no seu interior uma pequena quantidade de liamba, produto estupefaciente.

O suspeito foi detido pela posse da arma proibida e notificado para se apresentar à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Braga devido à quantidade de estupefaciente que se encontrava na sua posse, correspondente a uma contraordenação.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Guimarães.