Detido com carro furtado e droga após rixa em bar do Porto

Um homem de 31 anos foi detido pela PSP na posse de uma arma branca, um carro furtado, droga e dinheiro, após uma rixa num bar do centro do Porto, na noite de Carnaval.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, foi cerca das 11 horas desta terça-feira que uma Equipa de Intervenção Rápida da 1ª Divisão foi chamada por causa de uma rixa no bar, situado na Travessa de S. Brás, na zona da Lapa.

O detido terá agredido uma mulher no interior do bar e pôs-se em fuga. A vítima teve de receber tratamento hospitalar. Já na via pública, procurou sair do local com uma viatura que já tinha sido furtada há dias. Mas a PSP conseguiu chegar a tempo de travar a fuga.

No carro, o indivíduo tinha várias doses de haxixe, além da arma e das munições. Cerca de 370 euros também foram encontradas mais de cem doses de haxixe e as autoridades acreditam que o dinheiro possa ser proveniente da venda de droga.

O indivíduo, que foi detido e levado para instalações policiais, é residente na zona de Campanhã, no Porto e já é bastante conhecido da PSP por diversos tipo de crime. Já em novembro do ano passado, a PSP já tinha sido chamada para expulsar dezenas de clientes que estavam no interior do bar da travessa de S. Brás.