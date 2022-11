Detido com droga após agredir agente da PSP

Reis Pinto Hoje às 16:29 Facebook

Um homem foi detido pela PSP, em Loures, após ter tentado atirar uma garrafa de vidro contra agentes que prestavam apoio a uma renovação de veículos da via pública. Ao ser impedido, agrediu um dos polícias e provocou ferimentos num outro, que o tentava algemar. Ao ser revistado, foi-lhe encontrada heroína, cocaína e haxixe.

A detenção do suspeito, com 24 anos, ocorreu na passada segunda-feira, cerca das 12.40 horas, na freguesia de Odivelas, quando a PSP prestava apoio prestado à Câmara Municipal de Odivelas para a remoção de viaturas abandonadas da via pública.

"O detido não respeitou o perímetro de segurança no local e ao ser impedido de arremessar uma garrafa de vidro contra os polícias no local, agrediu um deles, vindo ainda a resultar ferimentos num segundo polícia durante o processo de algemagem, tendo ambos tido necessidade de receber tratamento hospitalar", sublinhou a PSP, em comunicado.

Na posse do detido foram encontrados 58 doses individuais de heroína, "devidamente embalada e pronto a ser comercializada", 28,15 doses de cocaína, 3,5 de haxixe, dois cigarros com haxixe, 75 euros em dinheiro, duas notas de 10 euros supostamente falsas e uma faca.