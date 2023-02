Detido com faca homem que era procurado por roubo no Luxemburgo

R.P. Hoje às 18:12 Facebook

A GNR deteve um homem, com 25 anos, que tinha uma faca e dois passa-montanhas, em Albufeira. Verificou-se, depois, que sobre ele pendia um mandado de detenção internacional para extradição por um roubo com arma de fogo, cometido no Luxemburgo.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, no sábado, os militares detetaram o homem na rua, denotando um comportamento suspeito perante a presença da GNR.

Foi abordado e revistado, tendo-lhe sido apreendidos uma faca com lâmina curva, denominada "Karambit", dois passa-montanha e um telemóvel.

No decorrer das diligências policiais verificou-se que o suspeito tinha pendente um mandado de detenção internacional para extradição, no âmbito do acordo Schengen, por crime de roubo com recurso a arma de fogo, praticado no Luxemburgo.

O detido foi ouvido, esta segunda-feira, no Tribunal Judicial de Évora, onde lhe foi decretada a medida de coação de prisão preventiva, sendo encaminhado para o Estabelecimento Prisional.