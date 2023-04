Detido com mais de duas mil doses de cocaína nas Taipas

Um jovem, de 23 anos, foi detido, na terça-feira, na vila de Caldas das Taipas, em Guimarães, na posse de mais de duas mil doses de cocaína. O suspeito, que aguarda julgamento em prisão preventiva, foi denunciado por ruídos do seu carro.

Segundo comunicado do Comando Territorial de Braga da GNR, os elementos do posto de Caldas das Taipas atuaram "no âmbito de uma denúncia por ruído proveniente do interior de uma viatura", "Os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde constataram que o suspeito apresentou algum nervosismo", pode ler-se.

Depois de uma "revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca ao veículo", foram encontradas 2262 doses de cocaína e 47 euros, que foram apreendidos, bem como o carro do jovem.

Depois de ser apresentado ao juiz, no Tribunal Judicial de Famalicão, foi-lhe aplicada como medida de coação a prisão preventiva e foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Braga.