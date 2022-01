Detido com mais de três mil doses de droga no bairro da Pasteleira Nova

Hoje às 15:04 Facebook

A PSP deteve, na segunda-feira, no Bairro da pasteleira Nova, no Porto, um homem, com 29 anos, que tinha na sua posse 3 377 doses de heroína e cocaína.

Um homem foi detido, esta manhã no bairro da Pasteleira Nova, no Porto. Desempregado, tem 29 anos e é residente na Maia.

Agentes do efetivo da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 2.ª Divisão, no decurso de uma ação de prevenção e combate à prática de tráfico de droga naquela bairro, intercetaram o suspeito, cerca das 9.25 horas, na posse de 2872 doses de heroína e 505 de cocaína.

Foram-lhe ainda apreendidos 34 euros e um telemóvel.