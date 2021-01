Detido condutor que atropelou peão em Guimarães e se pôs em fuga

JN/Agências Hoje às 16:17 Facebook

A PSP deteve um condutor de 28 anos suspeito de atropelamento com fuga registado em 29 de dezembro em ​​​​​​​Urgezes, Guimarães, de que resultou um ferido grave, anunciou esta terça-feira aquela força.

Em comunicado, a PSP refere que o suspeito foi "apanhado" na segunda-feira, em Creixomil, Guimarães, quando se preparava para entrar numa oficina, "com o intuito de reparar os danos resultantes do acidente na sua viatura, e com isto eliminar as evidências da ocorrência".

Dessa ação, resultou a apreensão de um veículo, bem como a identificação do suspeito, de 28 anos, como sendo o presumível condutor do veículo que se colocou em fuga do local do acidente.

O suspeito acabou por ser detido pelo crime de condução de veículo automóvel sem habilitação legal, uma vez que se confirmou que não possuía habilitação para conduzir.

Do atropelamento, resultaram ferimentos graves num peão, que ficou "em situação crítica" e que foi encaminhado para o Hospital de Braga, onde foi submetido a intervenção cirúrgica e continua internado sob "atenta vigilância médica".