Detido por atropelar mortalmente pastor e seguir marcha

O condutor que atropelou mortalmente um pastor e depois fugiu, na sexta-feira da semana passada, em Figueira de Castelo Rodrigo, foi detido pela Polícia Judiciária da Guarda, que suspeita que o arguido estava embriagado.

Em comunicado, a PJ esclarece que "os factos terão ocorrido pelas 19 horas, aproximadamente, na estrada de ligação entre as localidades de Mata de Lobos e Escalhão, mais concretamente na Rua dos Combatentes do Ultramar, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, por onde a vítima, de 55 anos, seguia, apeada, em direção a um café existente nas proximidades".

O condutor, suspeito do atropelamento, "terá prosseguido a sua marcha, sem que tenha prestado qualquer auxílio à vítima, a qual acabou por ser ocasionalmente detetada, deitada sobre uma valeta, mas ainda com sinais vitais, apesar das graves dificuldades respiratórias aparentes". A vítima acabou, entretanto, por morrer no Hospital da Guarda.

Os resultados da autópsia foram determinantes para as autoridades suspeitarem que a vítima tinha sido atropelada e começaram a investigar o caso, tendo reconstituído o ocorrido e identificado o condutor suspeito, que negou, "de forma inconsistente, qualquer responsabilidade nos factos".

A PJ tem fortes suspeitas que o condutor "se encontrasse embriagado na data da ocorrência factos".