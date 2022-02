Detido depois de agredir mulher e injúrias à PSP 

A PSP da Feira deteve um homem de 25 anos, por suspeita da prática do crime de violência doméstica, contra a companheira. A mulher teve que receber tratamento hospitalar.

A polícia recebeu comunicação telefónica a solicitar a sua presença nas urgências do Hospital S. Sebastião, na Feira, "onde se encontrava a vítima, após receber tratamento hospitalar às lesões provocadas por uma agressão consumada pelo suspeito".

No local encontrava-se também o suspeito, que, diz a PSP, "apresentava um comportamento agressivo, pelo que, prontamente, esta Polícia se deslocou àquela unidade de saúde".

À chegada dos polícias ao local, com o intuito de prestar segurança à vítima na saída do hospital e na sua deslocação até onde pudesse pernoitar em segurança, "o suspeito demonstrou, continuamente, uma postura hostil, com diversas tentativas de agressão à vítima, injuriando e agredindo, inclusive, os polícias que impediam que as ofensas fossem consumadas".

Dado o comportamento demonstrado à data da ocorrência, tanto contra a vítima como contra esta Polícia, e dadas as suspeitas existentes sobre a prática continuada de agressões e ameaças sobre a mulher, foi dada voz de detenção ao suspeito.

O detido recolheu aos quartos de detenção e foi presente, este domingo, pelas 10 horas, a primeiro interrogatório judicial, desconhecendo-se, até ao momento, a medida de coação a que terá ficado sujeito.