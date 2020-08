Detido depois de ameaçar família com catana em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 14:33 Facebook

Um homem de 30 anos foi detido este domingo à noite, em Famalicão, por violência doméstica.

Segundo as informações apuradas pelo JN, os agentes foram chamados à casa onde o suspeito mora com familiares. O homem estaria a ameaçar família e vizinhos. Terá tentado agredir a tia e quando os restantes familiares e um vizinho tentaram evitar a agressão, o suspeito ameaçou-os com uma catana.

O homem, envolvido num outro processo de violência doméstica, foi detido pela PSP de Famalicão. Vai ser presente esta segunda-feira ao tribunal de Famalicão.