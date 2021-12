Detido depois de tentar asfixiar a mãe

Alexandra Lopes Hoje às 12:42 Facebook

A GNR de Joane deteve um homem de 28 anos por violência doméstica contra a mãe, de 61 anos. Foi detido em flagrante delito e ficou em prisão preventiva.

Após uma denúncia dando conta de uma situação de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram se ao local. Ali chegados ouviram gritos de socorro da mãe vindos de dentro de casa e conseguiram ver o filho a empurrar a vítima. Antes, já tinha injuriado e ameaçado o pai e tentado asfixiar a mãe com as mãos e com almofadas.

Segundo a GNR, o suspeito era consumidor de bebidas alcoólicas e "injuriava" a mãe de "forma reiterada".

Foi detido e presente ao Tribunal de Famalicão, que lhe decretou prisão preventiva.