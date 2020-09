Detido dois dias seguidos por estar na rua e desrespeitar confinamento

JN Hoje às 18:13 Facebook

Dois homens, de 38 e 50 anos, foram detidos pela GNR por violação do confinamento obrigatório a que estavam sujeitos, no âmbito da pandemia de covid-19, no concelho de Arouca. Um deles estava no local de trabalho e o outro foi detido duas vezes, uma na quarta-feira e outra esta quinta-feira, por estar na rua.

Em comunicado, o Comando Territorial de Aveiro da GNR, através da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) de Oliveira de Azeméis e do Posto Territorial de Arouca, informa que os dois homens foram detidos na terça e quarta-feira, respetivamente.

Na terça-feira, durante uma ação de policiamento para a verificação do dever de confinamento obrigatório, os militares da GNR deslocaram-se à residência do homem de 38 anos e verificaram que este não estava lá. "Após contacto com o infrator, foi possível perceber que se encontrava no seu local de trabalho, tendo-lhe sido determinado o regresso a casa, após o que foi detido", lê-se no comunicado.

Já na quarta-feira, os militares do Posto Territorial de Arouca detiveram o homem de 50 anos pela prática do mesmo crime, na freguesia de Santa Eulália. Esta quinta-feira, pelas 8.30 horas, voltou a ser encontrado na rua, a violar o confinamento obrigatório, sendo novamente detido, na localidade de Burgo, em Arouca.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca de Arouca.

No comunicado, a GNR recorda ainda "que ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de saúde todos os doentes com covid-19, os infetados com SARS-CoV-2 e os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde tenham determinado vigilância ativa. A violação do confinamento obrigatório constitui crime de desobediência".