Detido duas vezes em menos de 48 horas

Um homem de 28 anos foi duas vezes detido pela PSP de Santarém em menos de 48 horas. Uma por furto e outra por conduzir sem carta de condução.

A primeira detenção ocorreu na manhã de terça-feira, 9 de novembro, na cidade de Santarém. O condutor de uma viatura de mercadorias estava a descarregar material para o interior de um estabelecimento de restauração e bebidas.

O suspeito aproveitou um momento de distração da vítima para retirar uma bolsa do interior da mesma viatura. Um polícia de folga apercebeu-se do furto e, de imediato, intercetou o suspeito e confirmou que a bolsa e os bens no seu interior pertenciam ao condutor.

Os bens foram devolvidos ao proprietário e o homem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

No dia seguinte, quarta-feira, o mesmo homem foi intercetado pela PSP a conduzir um automóvel sem possuir habilitação legal. Foi novamente detido, constituído arguido e apresentado ao tribunal de Santarém.