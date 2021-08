Detido em Arouca após violência física e ameaças de morte à ex-mulher

Salomão Rodrigues Hoje às 12:27 Facebook

O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de S. João da Madeira deteve um homem de 63 anos por violência doméstica, no concelho de Arouca.

De acordo com comunicado, a GNR esclarece que, na sequência de uma investigação por violência doméstica que decorria há cerca de dez dias, "os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência física, verbal, psicológica e ameaças de morte, com recurso a armas de fogo, contra a vítima, sua ex-cônjuge de 59 anos".

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a uma busca domiciliária, culminando na apreensão de diverso material, entre o qual, duas armas de ar comprimido; duas arma de caça de calibre 12; uma arma de caça de calibre .22; um revólver; uma caneta transformada em arma de fogo; mais de 800 munições de diversos calibres; quatro munições de calibre de guerra e uma faca de abertura automática.

Presente ao Tribunal Judicial Santa Maria da Feira, foram-lhe aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência, proibição de contacto, por qualquer meio, com a vítima e proibição de aquisição de qualquer tipo de arma.