Detido em Barcelos por tentar atropelar a ex-namorada e o companheiro

A Polícia Judiciaria (PJ) deteve, em Barcelos, um homem que tentou atropelar a ex-namorada e o seu companheiro na madrugada de segunda-feira. Está indiciado por homicídio na forma tentada.

O detido, de 26 anos, conduziu a sua viatura contra as vítimas, que seguiam, na via pública, na freguesia de Chorente, "só não as conseguindo atingir pela rapidez com que conseguiram fugir ao embate", refere a PJ, em comunicado divulgado esta terça-feira.

O detido vai ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas.