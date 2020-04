Detido em Braga por desrespeitar quarentena

Joaquim Gomes Hoje às 15:28 Facebook

Um homem foi detido em Braga por ter desrespeitado a quarentena a que estava obrigado, no Centro de Acolhimento da Cruz Vermelha Portuguesa.

A PSP foi chamada pela responsável do Centro de Acolhimento e Triagem Dr. Francisco Alvim, na freguesia de Nogueira, em Braga, dando conta que um utente daquela valência social, de 48 anos, tinha desobedecido à quarentena profilática, que acabará este sábado.

O homem ausentou-se na quarta-feira e só regressou no dia seguinte, encontrando-se em flagrante violação da obrigação de confinamento, determinada pela Autoridade de Saúde de Braga.

Foi encaminhado para um novo local de confinamento, uma antiga escola do primeiro ciclo do ensino básico das imediações, junto ao Bairro do Comendador Nogueira da Silva, mas será notificado para posteriormente ser ouvido no Ministério Público da Comarca de Braga.