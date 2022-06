Detido em Cascais por agredir a companheira e o gato

Reis Pinto Hoje às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve, em São Domingos de Rana, um homem que espancava a companheira e o seu gato. A violência do indivíduo levou a mulher e o animal a terem de receber tratamento médico.

O relacionamento entre o suspeito, de 31 anos, e a vítima era recente. Conheceram-se em 2021, passando a coabitar no início deste ano, "momento em que o denunciado passou a demonstrar comportamentos agressivos para com a vítima e para com o animal felino que mantinham na habitação comum", refere a Policia em comunicado divulgado esta quinta-feira.

Num dos episódios de violência ocorrido no início deste ano, "o agora detido agrediu por várias vezes o gato, tendo causado lesões no mesmo, que careceram de assistência médico-veterinário" e, mais recentemente, "na sequência duma discussão, também agrediu a vítima levando a que fosse necessária assistência hospitalar".

Ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Lisboa Oeste - Cascais, foi afastado da habitação onde residia com a vítima e está proibido de a contactar, sendo vigiado com pulseira eletrónica.