Detido em Espanha traficante que fugiu da PJ de Faro em 2021

As autoridades espanholas detiveram em Marbella, na província de Málaga, um traficante de drogas lusodescendente que, em setembro de 2021, escapou das instalações da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ), em Faro.

O suspeito identificado como Fernando Domingues, de 36 anos, de ascendência portuguesa, mas com nacionalidade francesa, tinha sido condenado em França a seis anos de prisão por fazer parte de uma organização criminosa de tráfico de droga e lavagem de dinheiro. Em concreto, segundo as autoridades, "transportava grandes quantias de dinheiro alegadamente provenientes de benefícios extraídos do narcotráfico com destino a diferentes países".

Após fugir de Portugal, e com suspeitas de que estivesse em Espanha, a Guardia Civil, começou a seguir o rasto de diversas pessoas relacionadas com o agora detido, até que, após vários meses de vigilância discreta, chegou a um cúmplice.

"O monitoramento contínuo dessa pessoa próxima ao ambiente do fugitivo, supostamente o seu parceiro sentimental, ocorreu há algumas semanas, quando os agentes observaram um encontro de ambos no estacionamento de uma área comercial de Marbella", explicam as autoridades em comunicado este sábado. Após confirmarem a sua identidade, as autoridades espanholas avançaram para a detenção.

Traficante fugiu da PJ de Faro

O fugitivo tinha sido detido pela PJ, em setembro de 2021, ao abrigo de um mandado de detenção internacional e levado provisoriamente para as instalações de Faro. Fugiu pelas traseiras da diretoria, enquanto eram levadas a cabo diligências no sentido de confirmar a sua identidade e dar início ao processo de entrega do mesmo às autoridades francesas.