Detido em Évora suspeito de homicídio em Sintra

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, em Évora, suspeito de ter, juntamente com outros cinco homens, cometido um crime de homicídio qualificado em novembro do ano passado no concelho de Sintra, foi hoje divulgado.

Esta detenção ocorre uma semana depois de terem sido detidos outros cinco suspeitos do homicídio de um homem, de 49 anos, ocorrido em novembro de 2020 em Sintra, no distrito de Lisboa.

Em comunicado, a PJ explica que o agora detido, de 25 anos, e outros cinco familiares seus "atingiram mortalmente, através de disparos de arma de fogo", um homem com o qual "mantinham uma relação conflituosa".

"Após a prática do delito, os suspeitos colocaram-se em fuga das residências habituais, realojando-se, com várias passagens, em diferentes zonas de Portugal e, também, de Espanha", lê-se na mesma nota.

Há uma semana a PJ anunciou que "após a realização de múltiplas diligências de investigação", com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, e da Polícia Nacional de Espanha, desenvolveu operações no concelho de Águeda (distrito de Aveiro) e nas imediações da cidade espanhola de Sevilha, das quais resultou a detenção dos cinco homens.

O sexto elemento do grupo, agora detido, encontrava-se a viver junto à cidade de Évora, "utilizando uma identidade falsa".

Os seis homens vão permanecer em prisão preventiva a aguardar julgamento.