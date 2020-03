Detido em flagrante a ameaçar mulher e filhos de morte em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 16:28 Facebook

A GNR de Famalicão deteve, esta sexta-feira, um homem de 39 anos, suspeito de violência doméstica.

A Guarda recebeu uma denúncia de desacatos entre um casal numa residência, sendo que, quando os militares chegaram ao local, depararam-se com o indivíduo a tentar arrombar a porta do quarto onde estavam a mulher, de 34 anos, e os três filhos, com idades entre os quatro e os nove, ameaçando os de morte.

O suspeito foi detido e vai ser presente ao Tribunal de Famalicão para aplicação das medidas de coação.