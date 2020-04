Detido em flagrante delito casal que assaltava restaurantes e cafés em Leiria

JN/Agências Hoje às 18:31 Facebook

A PSP de Leiria anunciou esta sexta-feira a detenção de um casal em flagrante delito pela prática do crime de furto qualificado a estabelecimento comercial.

Através da Esquadra de Investigação Criminal do Comando Distrital de Leiria, a PSP deteve, na quinta-feira, pelas 2.15 horas, um homem de 51 anos e uma mulher de 34 anos, pela prática do crime de furto qualificado em estabelecimento comercial na cidade de Leiria, refere uma nota de imprensa.

No decorrer desta detenção foram ainda apreendidos uma viatura, uma máquina de tabaco, cerca de 500 euros em dinheiro, maços de tabaco no valor total de 709 euros e diversos objetos utilizados para a prática do crime, acrescenta o comunicado.

Segundo a PSP, os dois detidos estão ainda indiciados da prática de outros dois furtos qualificados em estabelecimento, na forma tentada, também na cidade de Leiria.

À Lusa, fonte da PSP esclarece que os furtos ocorreram em restaurantes e cafés, alguns deles que têm estado a funcionar no âmbito do regime de exceção permitido pelo Governo durante o estado de emergência.

A PSP acrescenta que a intervenção por parte dos agentes da investigação criminal, que culminou na detenção dos suspeitos, surge na sequência do aumento dos furtos em estabelecimentos comerciais que têm ocorrido na cidade de Leiria e localidades limítrofes, e que têm provocado "enorme alarme social".

Tendo em conta que a investigação se "encontra ainda a decorrer", a PSP recusou revelar o número de furtos de que são suspeitos os detidos.