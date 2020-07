Detido em flagrante enquanto assaltava restaurante em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 14:38 Facebook

A PSP de Famalicão deteve, esta terça-feira de madrugada, um homem em flagrante delito, a furtar um estabelecimento de restauração e bebidas no centro da cidade.

Os agentes foram alertados para a presença de alguém no interior do restaurante por volta das duas da manhã e, quando chegaram ao local, depararam-se com o indivíduo, de 33 anos, no interior.

Na posse do detido, a quem foi apreendida uma faca, já estava dinheiro que havia furtado.

Foi detido e posteriormente libertado e notificado para comparecer ao Tribunal de Famalicão.