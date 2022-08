Detido em França suspeito de matar homem a tiro em festa na Amadora

Reis Pinto Hoje às 10:01 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em França, com a colaboração das autoridades daquele país, um cidadão estrangeiro, suspeito de ter morto um homem a tiro durante uma festa na Amadora. O crime ocorreu em agosto de 2021.

Em comunicado desta segunda-feira, a PJ revela que "os factos ocorreram num período de tempo em que se verificou um enorme acréscimo de criminalidade especialmente violenta - crimes graves contra a vida e contra a integridade física - resultantes da ocorrência de múltiplas festas, vulgo, raves, que decorriam em diversas zonas residenciais e bairro sociais, levando ao aumento da conflitualidade interpessoal e intergrupal".

Após o crime, na madrugada do dia 22 de agosto de 2021, as diligências da PJ permitiram a identificação do indivíduo, de 25 anos, "bem como a obtenção de informação acerca da sua fuga, para França, logo após a prática do crime, o que deu lugar ao desenvolvimento de diligências com as autoridades policiais e judiciárias daquele país, no contexto da cooperação policial e judiciária internacional, logrando-se assim a sua localização, detenção e extradição".

O arguido detido e agora extraditado foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.